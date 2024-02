Genoa-Udinese 2-0: vittoria sul velluto per il Grifone

Il Genao torna alla vittoria dopo due pareggi e una sconfitta, e lo fa con una prova convincente contro l'Udinese. Il 2-0 matura tutto nelle ultime battute del primo tempo grazie ai gol di Retegui e Bani, ma nella ripresa, dopo l'espulsione di Kristensen, sono tante le occasioni per il tris sprecate da Gudmundsson e compagni. Gilardino continua la sua marcia a metà classifica e mette in cascina altri tre punti, la salvezza ormai è dietro l'angolo e la sua squadra sembra essere sempre più bella e granitica.

Genoa-Udinese 2-0, la cronaca

Gilardino non cambia il Genoa, confermato l'undici che ha pareggiato a Napoli con Martin largo a sinistra e Messias in mediana insieme a Badelj e Frendrup. Pronti, via e dopo appena diciotto secondo Gianetti entra duro su Retegui che stava volando verso l'area di rigore, cartellino giallo per il difensore friulano. I ritmi sono subito alti, prima Badelj imbecca Messias ma Okoye in uscita anticipa il brasiliano, poi Samardzic inventa per Zemura che viene contrato in corner. All'8' ancora Udinese con ripartenza guidata da Lovric e conclusa da Walace con un piattone debole e poco angolato su cui Martinez non ha nessun problema ad intervenire.

Il primo quarto d'ora è colorato di bianconero, gli ospiti sembrano più reattivi anche se non creano particolari pericoli, il Genoa cresce alla distanza e dal 20' prende in mano le operazioni del gioco con tanto possesso palla e pochissimi spazi da sfruttare. Al 24' prima grande occasione del match con Lucca che di testa colpisce la traversa a Martinez battuto. La risposta rossoblu arriva immediata, Retegui fa da sponda per Vasquez che prova la zampata tra due avversari ma Okoye riesce a parare con un ottimo intervento, un minuto dopo punizione di Messias dal limite che Perez devia in angolo levando la sfera dall'incrocio. L'Udinese si disunisce e dal 30' il Grifone pareggia anche il conto dei pali con Vasquez che di testa su azione da calco d'angolo colpisce il palo alla sinistra di Okoye. Il gol è nell'aria e arriva puntale al 35' con la rovesciata di Retegui che ribatte in rete in acrobazia il maldestro tentativo di Giannetti di rinviare un cross di Martin. I friulani sono alle corde e al 39' ecco il raddoppio, Gudmundsson riscatta una prova fino a quel momento in ombra pennellando sulla testa di Bani il cross che il difensore trasforma nel 2-0.

Gilardino non cambia il suo Genoa a inizio ripresa e fa bene perché al 46' Gudmundsson lancia Messias che entra in area e con la punta cerca il colpo di precisione mancando la porta di poco. Il brasiliano è scatenato, pochi secondi dopo va via a due giocatori e Kristensen lo stende, il difensore è già ammonito e viene giustamente espulso. Al 60' Genoa vicino al tris con il destro di controbalzo di Badelj su cui Okoye vola a deviare in angolo. Poco dopo altra doppia occasione prima Gudmundsson e poi Frendrup con due conclusioni da lontano sfiorano il palo alla sinistra di Okoye. La spinta non si esaurisce, Retegui gioca di sponda in maniera perfetta ma Gudmundsson non è proprio in giornata e spreca un rigore in movimento. La gara va via via spegnendosi, il Genoa mette in ghiaccio il risultato e non rischia nulla, l'Udinese pensa già alla prossima sfida.

Genoa-Udinese 2-0, highlights

Tra poco sul canale Youtube ufficiale della Lega Serie A verranno trasmessi gli highlights del match che verranno inseriti anche in questo articolo

Genoa-Udinese, il tabellino

Marcatori: 35' Retegui, 39' Bani

Genoa (3-5-2): Martinez 6; De Winter 6, Bani 6,5, Vasquez 6 (54' Vogliacco); Sabelli 6 (78' Spence s.v.), Messias 7,5 (78' Malinovskyi s.v.), Badelj 6 (87' Strootman), Frendrup 6,5, Martin 6,5; Gudmundsson 6, Retegui 7 (78' Ekuban s.v.)

Udinese (3-4-2-1): Okoye 6,5; Perez 5,5, Giannetti 5, Kristensen 4,5; Ehizibue 5 (46' Ebosele 5,5), Walace 5,5, Lovric 6 (Zarraga s.v.), Zemura 5,5 (54' Kamara 6); Samardzic 5,5 (54' Ferreyra 6), Thauvin 5 (78' Davis s.v.); Lucca 6,5

Arbitro: Francesco Fourneau

Note: ammoniti: Giannetti, De Winter, Espulso: Kristensen per doppia ammonizione