VIDEO | Genoa-Udinese 0-0: Grifone trasformato, ma sprecone

Finisce a reti bianche, come all'andata, Genoa-Udinese. Un Grifone sicuramente diverso da quello visto negli ultimi mesi, la cura Blessin sembra funzionare almeno sul piano del carattere e dell'intensità. Ai punti il Genoa avrebbe meritato qualcosina in più: quattro occasioni da goal nel primo tempo con Ekuban, Yeboah (doppio miracolo di Silvestri) e Destro e una grossissima anche nella ripresa con Portanova che spreca da buona posizione. L'Udinese contiene e crea poco e niente dalle parti di Sirigu, poi nel finale viene espulso Cambiaso, ma il registro della gara non cambia ed è anzi il Grifone a provare fino alla fine a vincerla, senza riuscirci. Un punticino e una buona prestazione da cui ripartire, la classifica, però, rimane drammatica.

Genoa-Udinese 0-0, la cronaca

Subito una doppia occasione per il Genoa al 3': reattivo Silvestri su Ekuban e miracoloso sulla ribattuta di Yeboah. Grifone aggressivo che conduce le operazioni mentre l'Udinese contiene: al 15' liscio di Nuytinck su un traversone di Sturaro, palla a Yeboah che tutto solo sul secondo palo stoppa male e favorisce l'intervento del portiere avversario. Nella seconda parte di primo tempo recupera qualche metro l'Udinese, ma è ancora il Genoa a rendersi pericoloso al 31' con Destro che spreca dopo una buona incursione di Yeboah prolungata dal tacco di Ekuban.

Inizio di ripresa un po' spezzettato, poi ancora una grande occasione per il vantaggio del Genoa, questa volta è Portanova a sprecare in diagonale da dentro l'area dopo un bel suggerimento di Sturaro. Al 69' è ancora il numero 90 a calciare alto da buona posizione dopo una respinta di Silvestri su Destro, ma questa volta probabilmente in posizione di fuorigioco. Episodio chiave al 78' quando Cambiaso (entrato da meno di 25 minuti) ferma una ripartenza dell'Udinese con un brutto fallo, cartellino giallo e poi qualche parola di troppo nei confronti dell'arbitro che gli costa il secondo giallo e quindi il rosso. Con l'uomo in meno Blessin propone un 4-3-2, ma non rischia praticamente nulla, protesta invece il Grifone che all'87' reclama un calcio di rigore dopo un contatto tra Arslan e Vanheusden, il var però non interviene e di fatto conferma la decisione di Doveri.

Genoa-Udinese 0-0, tabellino e voti

Genoa (4-3-3): Sirigu 6; Hefti 6.5, Vanheusden 6.5, Bani 6.5, Vasquez 6 (54' Cambiaso 4); Sturaro 6.5, Badelj 6.5, Portanova 6.5; Ekuban 6.5 (83' Calafiori sv), Destro 5.5 (66' Caicedo 6), Yeboah 5.5. All. Blessin.

Udinese (3-5-2): Silvestri 6.5; Becao 6.5, Nuytinck 6.5, Perez 6; Molina 5.5, Arslan 5.5 (90' Jajalo sv), Walace 6, Makengo 5.5, Soppy 6.5 (67' Udogie 6); Deulofeu 5.5, Beto 5 (72' Success 6). All. Cioffi.

Arbitro: Doveri di Roma.

Note: ammoniti Sturaro, Makengo, Arslan, Portanova, Perez. Al 78' espulso Cambiaso per doppia ammonizione.