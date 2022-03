Genoa-Torino, probabili formazioni: le scelte di Blessin

Ennesima gara da vincere a tutti i costi per il Grifone, reduce da sette pareggi consecutivi sotto la gestione Blessin. Venerdì 18 marzo 2022 alle ore 21 si gioca Genoa-Torino, anticipo della 30esima giornata di Serie A, sei i punti di distacco dal quartultimo posto quando mancano nove gare alla fine del campionato. Ecco le scelte di Blessin e Juric.

QUI GENOA. Due recuperi importanti per il mister rossoblù, Hefti e Gudmundsson sono tornati in gruppo e dovrebbero essere disponibile, sulla via del rientro anche Piccoli, probabilmente per la panchina. Davanti a Sirigu linea a quattro con Hefti, Ostigard, Maksimovic e Vasquez, poi a centrocampo Sturaro e Badelj. Fino a questo punto non dovrebbero esseri grosse sorprese; sul fronte offensivo rimangono invece alcuni dubbi. Yeboah e Destro si giocano il ruolo di prima punta, dietro dovrebbe essere sicuro del posto Portanova, poi Gudmundsson, Amiri, Melegoni e Rovella si giocano le altre due maglie.

QUI TORINO. out Djidji oltre ai soliti Pellegri, Fares e Praet, in dubbio Sanabria alle prese con alcuni problemi fisici. In porta Berisha, difesa a tre con Bremer sicuro del posto e due nodi da sciogliere con i ballottaggi Buongiorno-Rodriguez e Zima-Izzo. A centrocampo meno dubbi con Singo, Mandragora, Lukic e Vojvoda, in attacco infine Pobega e uno tra Brekalo e Pjaca a supporto di Belotti.

Probabili formazioni Genoa-Torino

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Ostigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Gudmundsson, Portanova, Melegoni; Destro. All. Blessin.

Torino (3-4-2-1): Berisha; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vjvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. All. Juric.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Calcio d'inizio: venerdì 18 marzo, ore 21.

Dove vederla: Dazn.