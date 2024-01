Genoa-Torino, probabili formazioni: le scelte di Gilardino e Juric

Riparte il campionato e il Genoa, imbattuto da quattro turni e reduce dal pareggio con beffa di Bologna, ospita il Torino di Juric che invece domenica scorsa ha strapazzato i Campioni d'Italia del Napoli battendoli 3-0. I granata sognano di tornare in lizza per un posto in Europa, il Grifone, per la prima volta orfano di Dragusin appena ceduto al Tottenham, cerca invece punti per allontanare ancora la zona retrocessione distanziata già di sette lunghezze.

Genoa-Torino, le scelte di Gilardino

Gilardino non potrà contare su Thorsby infortunato e rischia di perdere anche Malinovskyi ed Ekuban, i due giocatori hanno qualche problema fisico e oggi svolgeranno l'ultimo test per capire se potranno entrare almeno nella lista dei convocati. La grande novità rispetto al recente passato è il ritorno dal primo minuto di Retegui a fare coppia con Gudmundsson in attacco, mentre se Malinovskyi non dovesse farcela è probabile lo spostamento in mediana di Messias e l'inserimento a sinistra di Martin. Per il resto dentro i soliti con Sabelli a destra senza concorrenza per ora visto che Spence per questioni burocratiche non sarà ancora convocabile, e in difesa De Winter, Bani e Vasquez.

Genoa-Torino, le scelte di Juric

Buone notizie per Juric che nonostante le assenze di Schuurs e Zima ha chiuso l'emergenza difesa riabbracciando già domenica scorsa Djidji titolare anche a Genova insieme a Buongiorno e Rodriguez. Pochi i dubbi della vigilia di Juric che continuerà con il doppio centravanti Zapata-Sanabria accompagnatio da Vlasic, alle loro spalle la coppia Ilic-Ricci, a sinistra Lazaro è favorito su Vojvoda nell'unico ballottaggio rimasto a poche ore dal match del Ferraris.

Genoa-Torino, probabili formazioni

Genoa (3-5-2) Martinez, De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Messias, Martin; Gudmundsson, Retegui

Torino (3-4-1-2) Milinkovic-Savic, Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria

Genoa-Torino, dove vederla in diretta tv e streaming

La sfida di sabato alle tra Genoa e Torino sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN su app e sito ufficiale della piattaforma, chi detiene anche l'abbonamento a Sky opotrà godersi il match in tv sul canale 214 (Zona DAZN). La telecronaca sarà di Andrea Calogero.