Genoa-Torino, tre assenti per la gara del Ferraris

Sarà ancora una volta il Genoa ad aprire la giornata di campionato in Serie A. Il Grifone affronta il Torino sabato alle 15 in un Ferraris vestito per la festa, è vicinissimo l'ennesimo sold out stagionale, che arriverà anche grazie alla presenza di oltre duemila tifosi granata a Genova. Gilardino e Jurci si sfideranno per dare continuità a un ultimo periodo per entrambi positivo con il primo che è imbattuto da quattro giornate ed è andato ad un passo dall'impresa a Bologna e il secondo che ha sconfitto nettamente 3-0 domenica scorsa i Campioni d'Italia del Napoli.

Genoa-Torino, le ultime notizie sugli infortunati

Rispetto all'ultima uscita stagionale il Genoa può tirare un sospiro di sollievo, rientrano infatti Bani e De Winter, bloccati dall'influenza al Dall'Ara, e anche Vasquez, uscito malconcio dal match con il Bologna, sarà a disposizione per la partita. La difesa sarà al completo anche se per la prima volta sarà orfana di Dragusin appena volato a Londra per iniziare la nuova avventura al Tottenham.

Al momento quindi l'unico sicuro assente per la gara contro il Torino è il centrocampista Thorsby che continua a lottare con un problema alla caviglia ma potrebbe recuperare per la Salernitana. Per quanto riguarda l'attacco Retegui è alla seconda settimana piena di lavoro con il gruppo e spera di ritrovare quella maglia da titolare che gli manca dal 10 dicembre nella sfida al Monza.

Saranno due le assenze per infortunio in casa Torino, non ci sarà il lungodegente Schuurs che dopo l'infortunio al legamento crociato del ginocchio ha già finito la sua stagione. Sempre nel reparto arretrato Juric non potrà contare anche su Zima, ma l'emergenza nella retroguardia è definitivamente terminata grazie al rientro di Djidji. Particolarmente attenti durante il match dovranno stare cinque giocatori: Frendrup, Badelj, Retegui e De Winter nei rossoblu e Tameze nei granata, sono tutti diffidati e in caso di ammonizione saranno squalificati.