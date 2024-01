Genoa-Torino 0-0: poco spettacolo nella prima dei Fab Four

Quinto risultato utile consecutivo per il Genoa che impatta in casa 0-0 con il Torino. Gilardino schiera dall'inizio Messias, Malinovskyi, Gudmundsson e Retegui, i suoi quattro tenori e all'inizio la mossa sembra funzionare, poi la gara si spegne e a Marassi non succede quasi nulla. Buon punto comunque per il Grifone che mette in cascina un altro punto che lo allontana ancora dalla zona retrocessione e lo mantiene a metà classifica.

Genoa-Torino, la cronaca

Gilardino rompe gli indugi e per la prima volta in stagione schiera tutti ti suoi quattro migliori giocatori: in campo dall'inizio ci sono infatti Malinovskyi e Messias insieme a Badelj in mezzo al campo e la coppia Retegui e Gudmundsson in attacco. E' anche la prima senza Dragusin in difesa, al suo posto De Winter con Bani e Vasquez, a sinistra torna Martin. Al 4' primi lampi di classe dei Fab Four con scambio rapido in mediana, appoggio su Retegui e palla in area per Gudmundsson che incrocia ma trova la risposta di Milinkovic-Savic. La gara è equilibrata e godibile, al 16' arriva il primo giallo per fallo di Vlasic su Messias, mentre tre minuti dopo è pericoloso il Torino con il colpo di testa di Buongiorno che si spegne di poco a lato. Il Grifone però risponde subito con bordata da fuori di Malinosvkyi deviata in angolo da Milinkovic-Savic.

Il Torino prende in mano il pallino del gioco, ma il Genoa a rendersi ancora pericoloso, al 28' gran giocata di Messias che va via al diretto avversario e poi calcia da lontano con palla ancora fuori. Dopo un inizio promettente la partita scende di tono, i rimi si abbassano e lo spettacolo latita per una decina di minuti, unica eccezione rossoblu un colpo di testa di Retegui che non mette paura al Toro. Al 43' giallo pesante per De Winter che trattiene Zapata ed essendo in diffida sarà squalificato per il prossimo match e proprio sul quella punizione i granata trovano la prima palla gol con Zapata che di testa viene fermato solo dalla deviazione di Messias.

La ripresa parte con gli stessi ventidue e con il Genoa che al 49' trova una bona ripartenza con lancio illuminante di Gudmundsson per Sabelli che appoggia a Messia la cui conclusione mancina finisce però molto lontana dai pali della porta avversaria. Un acuto che non serve a svegliare la partita che per tutta la prima parte di seconda frazione non concede nessuno spazio allo spettacolo. Intorno all'ora di gioco doppia occasione Genoa sempre da calcio d'angolo, prima De Winter con una strana parabola tocca la traversa, poi Vasquez non riesce ad angolare il pallone che finisce tra le braccia di Milinkovic-Savic. Al 66' palla gol per Sanabria che di testa in tuffo, lasciato colpevolmente solo da Vasquez, non inquadra la porta. Passano otto minuti e si fa vedere ancora il Genoa con Sabelli che scappa a destra e pesca Gudmundsson, il suo destro è però ancora una volta centrale. Al 68' punizione potente di Malinovksyi che Milinkovic-Savic disinnesca ancora. E' l'ultimo sussulto di un match che finisce giustamente 0-0.

Genoa-Torino 0-0 gli highlights

A breve saranno disponibili gli highlights e la sintesi della gara

Genoa-Torino 0-0, il tabellino

Genoa (3-4-2-1): Martinez 6; De Winter 5,5, Bani 6,5, Vasquez 5,5; Sabelli 6,5 (87' Vogliacco s.v.), Badelj 6 (87' Strootman s.v.), Malinovskyi 6,5, Martin 5,5 (82' Haps s.v.); Messias 7 (70' Frendrup 6), Gudmundsson 6,5, Retegui 5.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic 6,5; Djidji 6 (82' Sazonov s.v.), Buongiorno 7, Rodriguez 6; Bellanova 5,5, Ricci 6, Ilic 6, Lazaro 6 (82' Vojovoda s.v.); Vlasic 5,5 (61' Tameze 6); Sanabria 5, Zapata 5,5 (66' Pellegri 5,5)

Arbitro: Giuia di Olbia

Note: ammoniti: Vlasic, De Winter, Juric, Malinovskyi, Martin, Buongiorno; espulso per proteste dalla panchina del Genoa Dainelli collaboratore di Gilardino