Genoa-Ternana 1-0: Badelj da tre punti, il Grifone vola al secondo posto

Seconda vittoria consecutiva per il Genoa, supera 1-0 la Ternana grazie al goal di Badelj in avvio e scappa solitario al secondo posto in classifica con 53 punti. Nove in meno rispetto alla capolista Frosinone, ma soprattutto +3 sul Bari e +5 sul Sudtirol. La formazione di Gilardino sfrutta nel migliore dei modi il turno favorevole e prova a scappare verso la promozione in Serie A. Il prossimo appuntamento è nuovamente molto abbordabile, contro il Brescia ultimo in classifica.

Genoa-Ternana 1-0, la cronaca

Bel primo tempo, al 12' Ternana pericolosa con un sinistro al volo di Di Tacchio che termina alto di poco, un minuto dopo al primo vero affondo passa in vantaggio il Genoa. Cross lungo di Sabelli spizzato da Puscas, Haps la rimette in mezzo e Badelj appoggia in fondo al sacco da due passi. Vicino al raddoppio Grifone al 22' con un colpo di testa di Puscas bloccato da Iannarilli, poi al 28' sfiora la traversa Bani, ancora con un'incornata. Ritmi alti e reazione delle Fere che ci provano al 31' con un tiro a giro di Partipilo che esce di poco, ultimo sussulto al 42' con Gudmundsson che prova l'incursione e Diakitè che salva tutto.

Nella ripresa subito occasione per Sturaro che a tu per tu calcia addosso al portiere, replica Coulibaly su sviluppi di corner al 51', poi al 53' l'arbitro annulla il raddoppio di Puscas per fuorigioco. Prova a spingere la formazione rossoverde, ma è ancora il Genoa a recriminare perché al 67' il direttore di gara annulla, per un fallo, un altro goal, questa volta a Badelj. Fischia il Ferraris. Timido tentativo della Ternana all'80' con un tiro-cross di Corrado bloccato da Martinez, poi Jagiello e Salcedo provano a chiuderla, trovando però la doppia risposta di Iannarilli. Assalto finale delle Fere, l'ultima punizione viene però bloccata dal portiere del Grifone e può esplodere la gioia del Luigi Ferraris.

Tabellino e voti Genoa-Ternana 1-0

Reti: 13' Badelj

Genoa (3-5-2): Martinez 6; Vogliacco 6.5, Dragusin 6.5, Bani 6.5; Sabelli 6, Sturaro 6 (57' Frendrup 6), Badelj 7, Strootman 7 (78' Jagiello 6), Haps (57' Criscito 6); Gudmundsson 6.5 (78' Salcedo 6), Puscas 6.5 (85' Ekuban sv). All. Gilardino.

Ternana (4-3-2-1): Iannarilli 7; Diakite 6.5, Sørensen 5.5, Mantovani 5; Cassata 5.5 (59' Corrado 5.5), Di Tacchio 6.5 (68' Agazzi 6), Coulibaly 5.5 (68' Proietti 6), Martella 5.5 (76' Capanni 6); Palumbo5.5; Partipilo 6, Falletti 5.5 (76' Donnarumma 5.5). All. Lucarelli.

Arbitro: Camplone di Pescara.

Note: ammoniti Partipilo e Sorensen.