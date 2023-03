Genoa-Ternana 1-0, le pagelle: Strootman sontuoso, Badelj goleador

Prove di fuga al secondo posto per il Genoa. La vittoria 1-0 contro la Ternana consente ai ragazzi di Gilardino di allungare sulle inseguitrici al termine di un turno favorevole. Sono ora tre i punti di vantaggio sul Bari e cinque quelli sulla Ternana in vista di un'altra gara abbordabile contro il fanalino di coda Brescia. La sblocca Badelj al 13': cross lungo di Sabelli spizzato da Puscas, Haps la rimette in mezzo e il croato appoggia in fondo al sacco da due passi. Doppia occasione per il raddoppio con Puscas e Bani, poi Partipilo spaventa Martinez con un tiro a giro che esce di pochissimo.

Nella ripresa Sturaro a tu per tu si divora il 2-0, poi l'arbitro annulla due goal a Puscas (fuorigioco) e Badelj (fallo) mentre i rossoverdi si rendono pericolosi solo all'80' con un tiro-cross di Corrado. Nel finale occasioni per Jagiello e Salcedo, ma il risultato non cambia.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.