Genoa-Sudtirol, probabili formazioni: le scelte di Gilardino e Bisoli

Il nuovo Genoa di Alberto Gilardino si presenta a Marassi contro il Sudtirol giovedì 8 dicembre alle 15 e non può piu sbagliare. Cinque partite senza vittorie e due sconfitte di fila sono costate il posto a Blessin, ora è necessario tornare a vincere perché davanti Frosinone e Reggina corrono veloci. L'avversaro di turno sarà il lanciatissimo Sudtirol di Bisoli, neopromossa in piena zona playoff e reduce da dodici risultati utili consecutivi.

Genoa, Blessin esonerato: squadra affidata a Gilardino

Genoa-Sudtirol: le scelte di Gilardino

Esordio tra i professionisti per Alberto Gilardino che non dovrebbe rivoluzionare il Genoa anche se probabilmente cambierà modulo passando al 4-3-3. Il nuovo tecnico affronta ancora l'emergenza a sinistra e starebbe pensando di far esordire il Primavera Boci in lotta con Czyborra per una maglia. In mediana vicino a Strootman e Frendrup ci sarà Jagiello. Rispetto all'ultima di Blessin in attacco torna il bomber Coda sostenuto sugli esterni da Gudmundsson e Aramu.

Genoa-Sudtirol: le scelte di Bisoli

E'un Sudtirol incerottato quello arriva a Marassi per continuare a stupire. Bisoli perde infatti sei giocatori Carretta, Barison, Belardinelli, Schiavone e Curto fuori del tutto dalla contesa, mentre Davi andrà in panchina. Così il 4-4-2 vedrà la coppia offensiva Mazzocchi Odogwu con alle spalle De Col e Nicolussi Caviglia in mediana e Tai e River sugli esterni. In difesa a guidare il reparto sarà l'ex Masiello.

Genoa-Sudtirol: le probabili formazioni

Genoa (4-3-3): Semper; Sabelli, Bani, Dragusin, Czyborra; Frendrup, Strootman, Jagiello; Aramu, Coda, Gudmundsson.

Südtirol (4-4-2): Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello, Berra; Tait, Nicolussi Caviglia; De Col, Rover; Mazzocchi, Odogwu.

Genoa-Sudtirol in diretta tv e streaming

La sfida di giovedì 8 dicembre tra Genoa e Sudtirol sarà trasmessa in diretta streaming da Dazn, su sito ufficiale e App, su Sky attraverso Now TV e Sky Go e infine su Helbiz Live presente anche su Prime Vide.