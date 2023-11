Febbre rossoblu al Ferraris, nessuno come il Genoa in Serie A

Lo stadio Ferraris sta diventando uno dei segreti della stagione del Genoa. Il Grifone vola lontano dalla zona retrocessione, ora distante cinque punti, grazie a un rendimento interno in continua crescita. I rossoblu sono reduci da due vittorie di fila in campionato con Salernitana e Verona, che diventano tre con quella in Coppa Italia contro la Reggiana nel giro di due settimane. A Marassi, Gilardino ha fatto lo scalpo alla Roma e bloccato il Napoli campione d'Italia sul pari, senza contare che solo un contestatissimo gol di Pulisic ha tolto ai liguri la gioia di fermare anche il Milan.

Entusiasmo Genoa, il Ferraris è sempre pieno

Merito di una squadra che lotta alla pari con tutti nonostante gli infortuni, merito anche di una tifoseria che con il suo supporto spinge gli undici in campo a dare sempre di più. Lo stadio incute timore anche perché è sempre pieno, o quasi, secondo le indagini condotte da Calcio e Finanza il Ferraris nelle sei gare di campionato è stato riempito in media al 97,28 per cento del totale dei posti a disposizione. Una media che è la migliore del torneo, davanti anche a Inter (96,64), Milan (95.58) e Juventus (95,02), le tre big che inseguono il Grifone.

Il Genoa è subito alle spalle delle "grandi" per media spettatori totali, ovviamente dovendo fare i conti con un impianto molto più piccoli rispetto ad altre squadre. In media a Marassi si presentano 32.303 tifosi, meglio fanno solo Inter (73.163), Milan (72.362), Roma (64.484), Napoli (46.138), Lazio (42.833) e Juventus (39.440). Alle spalle del Genoa ci sono piazze del calibro di Firenze (30.137) con il Franchi che ha una capienza massima di oltre 43mila posti e Bologna (25706) con il Dall'Ara che può contenere 38mila tifosi.