Genoa-Spal, le probabili formazioni: le scelte di Gilardino e Oddo

Tornare la successo dopo il pari di Modena e spiccare definitivamente il volo al secondo posto della classifica. Il Genoa torna a Marassi per sfidare una Spal in crisi e che ha da poco cambiato allenatore con Oddo subentrato a De Rossi. Il tempio è di nuovo un fortino e dovrà dare una spinta in più al Grifone che tra le squadre che si giocano la seconda posizione non solo ha tre punti in più rispetto a Bari e Sudtirol ma è sembrata ultimamente anche quella più in forma.

Genoa-Spal: le scelte di Gilardino

Tante buone notizie per Gilardino che recupera Vogliacco, Hefti e Haps e avrà un Criscito a pieno servizio dopo il ritorno in campo al Braglia. Probabile la conferma della difesa a quattro con Bani e Dragusin coppia centrale inamovibile e Criscito e Sabelli in vantaggio su Hefti e Hasp. In mediana Badelj, Frendrup e Sturaro sembrano essere ormai i titolari anche se Strootman scalpita. Possibile cambio in attacco dove Coda e Puscas potrebbero essere schierati insieme con Gudmundsson alle spalle. L'alternativa è inserire Jagiello sulla trequarti e rinunciare al doppio centravanti, difficile vedere in campo l'acciaccato Aramu.

Genoa-Spal: le scelte di Oddo

Oddo dovrebbe ripartire dalla difesa a tre davanti ad Alfonso, in mediana l'esperienza di Dickmann e le geomterie di Valzania ma è in attacco che i ferraresi hanno le armi più pesanti. Alle spalle delle punte giocherà Nainggollan che proverà a innescare la coppia pesante Moncini-La Mantia.

Genoa-Spal, le probabili formazioni

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Criscito; Sturaro, Badelj, Frendrup; Gudmundsson; Coda, Puscas. All. Gilardino.

SPAL (3-4-1-2): Alfonso; Peda, Varnier, Meccariello; Dickmann, Valzania, Prati, Celia; Nainggolan; Moncini, La Mantia. All. Oddo.

Genoa-Spal in diretta tv e streaming

La gara tra Genoa e Spal sarà trasmessa in diretta in tv su Sky ai canali 202 e 251, tante le possibilità per lo streaming come sempre: Helbiz Live, DAZN, ONeFootball, Sky Go e Now Tv