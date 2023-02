Genoa-Spal 3-0, il Grifone sfonda il muro ospite e poi dilaga

Il Genoa risponde al Bari e a tutte le inseguitrici che nel pomeriggio avevano provato a mettere pressione ai rossoblu. La squadra di Gilardino vince 3-0 contro la Spal e resta seconda da sola alle spalle del Frosinone. Non un pomeriggio di grande calcio a Marassi, sempre più fortino del Girofne, perché i ferraresi in piena crisi alzano il muro e i padroni di casa non riescono a sfodarlo fino a quando Dragusin si traveste ancora da bomber e nella ripresa trova il colpo di testa vincente. Nel finale il Genoa dilaga con Gudmundsson e Salcedo.

Genoa-Spal 3-0, la cronaca

Non inizia nel migliore dei modi il pomeriggio del Ferraris per Alberto Gilardino che perde per infortunio Coda nel riscaldamento, al suo posto gioca Puscas, fuori dai giochi anche Hefti e Aramu acciaccati. Il tecnico conferma il 4-3-2-1 con Gudmundsson e Jagiello alle spalle del centravanti, esordio per Haps a sinistra, cambio anche a centrocampo dove c'è Strootman e non Frendrup.

Dopo la prima sfuriata ospite, il Grifone comanda il gioco e arriva con una certa facilità negli ultimi venti metri di campo ma nel primo quarto d'ora non riesce a creare pericoli. La Spal ci prova in contropiede ed è particolarmente ficcante perché innesca le punte con pochi passaggi, anche in questo caso però Martinez resta inoperoso. Al 25' ci prova Haps, molto intraprendente, ma il suo tifo finisce fuori dallo specchio della porta avversaria. Il primo tempo scivola via senza strappi ed emozioni, ma con tanta noia, il Genoa non riesce a sfondare e alla Spal va bene così. L'unico sussulto rossoblu è al 46' con il cross di Strootman per Puscas che di testa mette alto.

Nella ripresa la musica non cambia, Grifone sempre in possesso del gioco e Puscas che ha una buona occasione ma non riesce a trovare il bersaglio grosso. Al 57' Genoa vicinissimo al vantaggio con il corner di Jagiello che attraversa tutta l'area di rigore e finisce a pochi centimetri dal palo. Passano altri tre minuti e sempre da sinistra Gudmundsson trova Sturaro sul secondo palo ma il centrocampista non trova la porta, poi è lui a imbeccare Puscas ma il centravanti spara ancora fuori. Il Genoa alza il ritmo e poi cambia modulo, Gilardino perde Puscas e Sabelli per infortunio e passa alla difesa a tre con Vogliacco mentre in attacco va Salcedo a fare il riferimento offensivo, guai anche dall'altra parte con il portiere Alfonso che è vittima di un infortunio muscolare e lascia il campo, al suo posto l'esordiente in IItalia Brazao. Al 77' il Genoa sblocca la gara con un colpo di testa di Dragusin, il romeno vola in cielo e batte Brazao per il secondo gol di fila dopo quello di Modena. Passano sette minuti e si accende Salcedo, imbeccato come sempre da Gudmundsson, ma il suo tiro incrociato sfiora solamente la porta. Nel finale arriva il raddoppio con una brillante ripartenza che porta al tiro Strootman, respinta da Brazao sui cui però si avventa Gudmundsson che chiude le gara. Al 96' fa festa anche Salcedo con un destro dal limite che non lascia scampo a Brazao

Tabellino e voti Genoa-Spal 3-0

Reti: 78' Dragusin, 94' Gudmundsson, 97' Salcedo

Genoa (4-3-2-1): Martinez 6; Sabelli 5,5 (65' Vogliacco 6), Bani 6, Dragusin 6, Haps 6; Strootman 5,5, Badelj 5,5 (85'Lipani), Sturaro 6,5; Gudmundsson 7, Jagiello 6 (86' Criscito s.v); Puscas 5,5 (65' Salcedo 6,5)

Spal (3-4-1-2) Alfonso 6 (70' Brazao 6); Arena 5,5, Varnier 6 (25' Dalle Mura 6), Meccariello 6; Dickmann 5,5, Valzania 6 (46' Zanellato 5,5), Prati 6, Tripaldelli 6 (58' Celia 6); Nainggolan 5; Moncini 5,5 (58' Rauti 6), La Mantia 5,5.

Arbitro: Peruzzo di Lecce

Note: Ammoniti: Sturaro, Rauti