Genoa-Spal 3-0, le pagelle: Dragusin e Gudmundsson certezze

Tre punti in più nella corsa verso la Serie A che servono al Genoa per rimanere da solo al secondo posto a più tre sull'agguerrita concorrenza. Sorride Alberto Gilardino che ritorna al successo dopo lo stop di Modena al termine di una gara che non si accende per oltre un'ora, la Spal in piena crisi si chiude in un fortino che il Grifone non riesce a sfondare fino al colpo di testa di Dragusin al 77'. Nel finale a completare l'opera sono Gudmundsson e Salcedo.

Gli autori dei primi due gol sono i migliori del Grifone di questa sera, buono anche l'esordio di Haps a sinistra, non raggiungono la sufficienza Badelj, Puscas e Sabelli.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.