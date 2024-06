Serie A sordi: Css Genova 1925 campione d'Italia per il secondo anno consecutivo

CSS Genova 1925, società affiliata al Genoa, si è laureata campione d'Italia per la seconda stagione consecutiva nel campionaro di Serie A sordi. In finale ha battuto i nerazzurri dell'Asd Milano con un perentorio 4-1.

Finalissima interpretata in maniera magistrale dai rossoblù sul campo di Cinisello Balsamo: la squadra genovese ha dominato interamente la partita con scampoli di gioco di altissima classe: doppietta per Scotton, a segno anche Cigna (che ha vinto anche il premio come miglior giocatore del torneo) e Benouda.

Il presidente Marco Richi ha voluto dedicare la vittoria a tre figure fondamentali per la società: "Il Genoa che ha creduto nella nostra formazione, gli insuperabili che ci hanno sostenuto in tutti i modi e il direttore sportivo Davide Rossi".

