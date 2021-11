Genoa: ufficiale Shevchenko: "Riportiamo il Grifone ai livelli della sua storia"

Genoa-Shevchenko, adesso è ufficiale. Dopo l'esonero di Ballardini e alcuni indizi social c'è anche il comunicato della società: l'ex attaccante del Milan, pallone d'oro nel 2004, ha raggiunto un accordo con 777 Partners e guiderà il Grifone fino al 30 giugno 2024.

"Il Genoa CFC e 777 Partners - si legge nella nota ufficiale - accolgono calorosamente mister Shevchenko e gli augurano un lavoro fruttuoso alla guida del club più antico d’Italia".

Intorno alle 13.30 di domenica 7 novembre 2021 il profilo ufficiale della società aveva pubblicato una bandierina dell'Ucraina, un minuto dopo Sheva aveva ritwittato con i colori rossoblù e nel giro di poco tempo è uscito anche il comunicato ufficiale. Toccherà a Shevchenko conquistare una salvezza al momento non banale per poi riprogettare il futuro insieme alla nuova proprietà americana, queste le sue prima parole sui social: "Iniziamo questa nuova avventura insieme per riportare il Genoa ai livelli della sua storia"

L'ex attaccante del Milan, pallone d'oro nel 2004, non ha esperienza come tenico a livello di club, ma ha guidato l'Ucraina dal 2016 al 2021 ottenendo la qualificazione a Euro 2020 (Europeo poi giocato nel 2021 causa covid) dove ha trascinato i suoi fino ai quarti di finale prima di essere eliminato dall'Inghilterra.