Genoa, esonerato Ballardini: pronto Shevchenko

Il pareggio in rimonta contro l'Empoli non è bastato per salvare la panchina di Ballardini. Il Genoa ha deciso di cambiare allenatore e il nome in pole position sembra essere quello di Andriy Shevchenko, che sarebbe stato preferito ad Andrea Pirlo.

L'ex attaccante del Milan non ha esperienza come tenico a livello di club, ma ha guidato l'Ucraina dal 2016 al 2021 ottenendo la qualificazione a Euro 2020 (Europeo poi giocato nel 2021 causa covid) dove ha trascinato i suoi fino ai quarti di finale prima di essere eliminato dall'Inghilterra.

L'ufficialità dell'addio a Ballardini è arrivata con un comunicato apparso sul sito della società nel pomeriggio di sabato 6 novembre. "Il Genoa CFC - si legge nella nota - ha sollevato dall'incarico l'allenatore Davide Ballardini. Il Club ringrazia il tecnico e il suo staff per il lavoro svolto, l'impegno e la passione sempre dimostrati".

Ora si attende la firma del nuovo tecnico. Per lui sarebbe pronto un contratto biennale con opzione per il terzo anno.