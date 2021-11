Genoa, Ballardini vicino all'esonero: si scalda Shevchenko

Il pareggio in rimonta contro l'Empoli potrebbe non bastare per salvare la panchina di Ballardini. Secondo quanto riportato da Sky il Genoa sta pensando al cambio di allenatore e il nome in pole position sembra essere quello di Andriy Shevchenko, che sarebbe stato preferito ad Andrea Pirlo.

L'ex attaccante del Milan non ha esperienza come tenico a livello di club, ma ha guidato l'Ucraina dal 2016 al 2021 ottenendo la qualificazione a Euro 2020 (Europeo poi giocato nel 2021 causa covid) dove ha trascinato i suoi fino ai quarti di finale prima di essere eliminato dall'Inghilterra.

Si attendono news ufficiali da parte della società, potrebbero arrivare già nella giornata di domenica 6 novembre.