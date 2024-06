Il Genoa vince lo Scudetto Under 18

Il Genoa batte la Roma 2-0 nella finale Scudetto Under 18. Gennaro Ruotolo porta per la seconda volta nella storia i Grifoncini sul tetto d'Italia nella gara giocata oggi allo Stadio "Del Conero" di Ancona. Dopo l'incredibile vittoria con l'Inter in semifinale al 120', oggi i rossoblu regolano i capitolini con un gol per tempo.

La prima rete arriva proprio allo scadere della prima frazione con Venturino che con un bel tiro da lontano sorprende il portiere, la sua conclusione velenosa tocca terra e si insacca. I giallorossi nella ripresa partono forte, creano molto ma sbattono su Consiglio e alla fine capitolano. E' l'80' quando Grossi entra in area e viene atterrato, per l'arbitro è rigore che Romano trasforma. La gara è in mano al Grifone che chiude in superiorità numerica dopo l'espulsione di Litti e al triplice fischio può festeggiare il titolo.

Questi i giocatori del Genoa che hanno partecipato alla finale di questa sera tra campo e panchina: Consiglio, Sancinito, Ahanor, Deseri, Arata, Barry, Dodde, Fazio, Ekhator, Venturino, Boschi, Corengia, Georgievski, Ghinassi, Colonnese, Mavraj, Nuredini, Pagliari, Grossi. A guidare il gruppo, come detto, l'allenatore Gennaro Ruotolo che vince il campionato Under 18 alla guida del Grifone per la seconda volta dopo aver trionfato nel 2021.