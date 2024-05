Genoa-Sassuolo, sei indisponibili per il match di Marassi

Finalmente il Genoa torna in campo domenica alle 15 e riceverà l'abbraccio della sua gente in quello che una volta era il classico orario del calcio. La società ha chiesto a tutti di presentarsi al Ferraris con la maglia del club e sarà quindi una marea rossoblu di oltre 30mila persone ad accogliere la squadra di Gilardino reduce dal pari con il Milan e già salva da tempo. Un applauso probabilmente verrà dedicato al grande ex Ballardini che è di nuovo al comando di una missione complicata: salvare il Sassuolo. I neroverdi, nonostante la vittoria con l'Inter, sono penultimi a 29 punti a meno tre da Empoli e Frosinone, e sono quindi obbligati a vincere per restare in corsa per la salvezza.

Genoa-Sassuolo, le ultime notizie su infortunati e squalificati

Nessuno squalificato per le due squadre, ma sei diffidati, da una parte Bani, Vogliacco, Strootman e Gudmundsson, dall'altra Pedersen e Ferrari. Gilardino dovrà ancora una volta fare a meno di Vitinha, Malinovskyi e Bani, tutti infortunati con l'attaccante che però dovrebbe essere pronto per la partita con la Roma. Dubbi sulle condizioni di Messias, il brasiliano è tornato a lavorare con il gruppo, bisognerà capire se potrà rispondere alla convocazione perché dopo i tanti infortuni stagionali nessuno ha voglia di rischiare. Tornerà in campo Gudmundsson, assente a Milano a causa dell'influenza.

Ballardini si presenterà al Ferraris con tre assenze di rilievo, mancherà all'appello il capitano Berardi, che ha terminato il suo campionato da tempo e non potrà andare nemmeno all'Europeo a causa della rottura del tendine d'Achille. Insieme a lui in infermeria ci sono Castillejo e Defrel con il francese che sembra più avanti ma difficilmente recupererà. Da valutare le condizioni di Viti e Pedersen, mentre Thorstvedt, uscito malconcio con l'Inter, è completamente recuperato.