Genoa-Sassuolo, probabili formazioni: Caicedo e Criscito recuperati

Due punti nelle ultime quattro partite per il Genoa che cerca riscatto e punti dopo la sconfitta contro la Salernitana al ritorno in campo dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Sulla graticola Ballardini che, in caso di sconfitta, potrebbe rischiare l'esonero, la classifica è infatti deficitaria con cinque punti in sette gare. In settimana si è parlato di contatti con Gattuso, l'ex Napoli avrebbe però già negato la propria disponibilità. Tra gli altri nomi circolati quello di Liverani.

QUI GENOA. Finalmente recuperato Caicedo che potrebbe andare in panchina, non è al meglio Destro dopo il problema muscolare accusato a Salerno, ma dovrebbe esserci dal primo minuto. Out Maksimovic in difesa, problemi fisici anche per Vanheusden e Sturaro. Recuperato invece Criscito.

QUI SASSUOLO. In attacco si giocano una maglia l'ex Scamacca con Raspadori e Defrel; alle spalle della punta Berardi, Boga e Djuricic. In difesa ballottaggio tra Muldur e Toljan mentre a centrocampo è out l'ex Samp Obiang.

Probabili formazioni Genoa-Sassuolo

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Cambiaso, Biraschi, Bani, Criscito; Touré, Badelj; Kallon, Rovella, Fares; Destro. All. Ballardini.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Fratesi, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All. Dionisi.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Calcio d'inizio: domenica 17 ottobre, ore 15:00.

Dove vederla: Dazn.