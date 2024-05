Genoa-Sassuolo, probabili formazioni: torna Gudmundsson, l'ex Lipani titolare

Il Genoa già salvo da due turni sfida il Sassuolo penultimo in classifica e alla disperata ricerca di una vittoria per cercare di limare il gap di tre punti che lo divide da Empoli e Frosinone. Ballardini cerca l'impresa in un Ferraris che ancora una volta vedrà sugli spalti almeno 30mila tifosi, tutti con la maglia rossoblu come chiesto dalla società. Nonostante non ci sia nessun obiettivo di classifica, attorno al Grifone continua ad esserci molto entusiasmo anche perché Gilardino è riuscito a tenere alta la tensione nel gruppo che nelle ultime due, nonostante la salvezza già acquisita, ha battuto il Cagliari e pareggiato con il Milan.

Genoa-Sassuolo, le scelte di Gilardino

Pochi cambi in vista per Gilardino che in conferenza stampa ha decretato l'indisponibilità di Bani, Messias, Malinovskyi e Vitinha. Potrebbero giocare alcune riserve ma molto probabilmente a partita in corso, nell'undici titolare tornerà sicuramente Gudmundsson, assente a San Siro, e potrebbe fare coppia con Retegui. L'alternativa è l'inserimento di Ekuban in attacco e all'arretramento di Gudmundsson a centrocampo insieme a Frendrup e Badelj, in questo caso a farne le spese sarebbe Thorsby che nella prima opzione sarebbe titolare. Conferma per Spence a destra e in difesa per Vogliacco visto che Bani è ancora infortunato.

Genoa-Sassuolo, le scelte di Ballardini

Ballardini conferma il 3-5-2 e sceglie Consigli in porta, in difesa certi del posto Ferrari e Erlic, insieme a loro ci dovrebbe essere Kumbulla. Sugli esterni Toljan e Doig a sinistra con Pedersen che spera di recuperare in tempo per insidiare uno dei due. In mezzo al campo potrebbe ruotare tutto intorno al giovane Lipani, acquistato proprio dal Genoa in estate, insieme a lui Thorstvedt e solo uno tra Boloca e Mathesu Henrique. La coppia d'attacco sarà Laurientiè reduce a due gol nelle ultime due partite e Pinamonti.

Genoa-Sassuolo, le probabili formazioni

Genoa (3-5-2) Martinez, Vogliacco, De Winter, Vasquez; Spence, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui

Sassuolo (3-5-2) Consigli, Ferrari, Kumbulla, Erlic; Toljan, Boloca, Lipani, Thorstvedt, Doig; Laurientié, Pinamonti

Genoa-Sassuolo in diretta tv e streaming

La gara di domenica alle 15 al Ferraris tra Genoa e Sassuolo sarà trasmessa in diretta da DAZN su sito internet e app dell'emittente che deitiene i diritti per tutte le partite di Serie A. Gli abbonati a Sky potranno godersi il match anche in tv sul canale 214.