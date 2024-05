Genoa-Sassuolo 2-1, Gilardino ribalta Ballardini

Un Genoa diesel rimonta e il Sassuolo e inguaia Ballardini. Ne primo tempo il Grifone non ingrana e va sotto colpito dal rigore di Pinamonti, nella ripresa però la formazione di casa esce dal guscio e si prende e i tre punti grazie a Badelj e all'autorete di Kumbulla.

Genoa-Sassuolo 2-1, la cronaca

Gilardino non cambia il Genoa, rispetto a San Siro c'è Gudmundsson in attacco vicino a Retegui, conferma per Thorsby in mediana, viste le assenze di Malinovskyi e Messia, e per Vogliacco al posto di Bani in difesa; a destra Sabelli vince il ballottaggio con Spence.

La gara parte lenta ma già al 7' vive una prima svolta con il gol di Thorsby annullato per un presunto fallo in area, Consigli esce male, Henrique rimette scelleratamente il pallone verso la sua porta, a quel punto è un gioco da ragazzi per il centrocampista rossoblu mettere in rete di testa da pochi passi. Dopo due minuti di stop, l'arbitro annulla lasciando parecchi dubbi. Il Sassuolo, che ha estremo bisogno di vincere per salvarsi, resta a guardare tutto schierato nella sua metà campo lasciando il pallino del gioco al Genoa, ne esce una partita a senso unico con pochissimi spazi e spettacolo latitante. Il copione non cambia nemmeno con l'avvicinarsi del duplice fischio, il Sassuolo prova ad uscire dalla propria metà campo con maggiore continuità ma senza creare pericoli dalle parti di Martinez.

Al 28' altro intervento della VAR questa volta per assegnare il rigore al Sassuolo, Laurientiè entra in area, De Winter lo tocca levandoglia anche una scarpa e per l'arbitro è massima punizione. Dal dischetto va Pinamontin che spiazza Martinez e fa 0-1. I neroverdi provano così ad uscire dal guscio e al 34' è bravo Martinez a disinnescare la "sassata" da lontano su punizione di Laurientié.

Nella ripresa è tutto un altro Genoa, Gilardino suona la sveglia e i giocatori rispondono ribaltando la gara. Al 57' Badelj festeggai la firma sul rinnovo che arriverà nei prossimi giorni spingendo in rete di testa su azione da calcio d'angolo. Il Sassuolo è frastornato e paga l'ennesima disattenzione difensiva solo dieci minuti dopo con Kumbulla che devia nella propria porta il crosso teso di Spence per Retegui. Rimonta completata e Genoa che mette la testa avanti. Il Sassuolo prova a buttarsi in avanti ma la qualità non c'è e il Genoa porta a casa la vittoria.

Genoa-Sassuolo 2-1, il tabellino

Reti: 30' Pinamonti (rig.), 57' Badelj, 67' aut. Kumbulla

Genoa (3-5-2): Martinez 6,5; Vogliacco 5,5, (46' Ekuban 6,5) De Winter 5, Vasquez 6; Sabelli 5,5 (46' Spence 6,5), Thorsby 6, Badelj 7 (85' Bohinen s.v.), Frendrup 6, Martin 6; Gudmundsson 6,5 (75' Strootman s.v.), Retegui 5 (86' Ankeye s.v.)

Sassuolo (3-5-2): Consigli 5,5; Erlic 6 (86' Lipani s.v.), Kumbulla 6,5 (68' Volpato 6), Ferrari 6; Toljan 6, Henrique 5 (86' Mulattieri s.v.), Obiang 6 (76' Racic s.v.), Thorstvedt 6 (68' Bajrami 6), Doig 6,5; Laurientè 6,5, Pinamonti 6,5

Arbitro: Mariani

Note:ammoniti: Obiang, Doig, Thorsby