Genoa-Sampdoria, Shevchenko: "Cuore caldo e testa fredda, tifosi fondamentali"

Squadra in casa Genoa

Genoa e Sampdoria si preparano al derby della Lanterna, match in programma allo stadio Luigi Ferraris venerdì 10 dicembre alle ore 20:45. Queste le parole del tecnico del Grifone Andriy Shevchenko alla vigilia della gara (qui le probabili formazioni).

"Mi aspetto una gara molto calda, intensa - ha dichiarato il tecnico del Genoa - con grande spirito di battaglia e coraggio. Mi aspetto un grande supporto da parte dei tifosi, saranno fondamentali e ci daranno speranza e voglia di vincere".

"Questa è stata una settimana positiva - ha aggiunto Shevchenko - perché Criscito e Destro tornano con noi. Il primo è più avanti, comunque prenderemo una decisione domani e speriamo di averli entrambi nel derby".

"I derby vanno giocati con cuore caldo e testa fredda - ha concluso il mister rossoblù - partite così sentite dai tifosi vanno preparate bene e giocate con grande coraggio".

E proprio i tifosi si sono dati appuntamento nella giornata di giovedì 9 dicembre 2021 in piazza De Ferrari, per poi dirigersi in corteo verso l'NH Hotel del Porto Antico dove caricheranno la squadra.