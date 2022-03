Lotta salvezza: la Samp allunga e il Genoa torna in corsa, tutti i conti

Nella giornata in cui vincono sia il Genoa che la Sampdoria, prima volta in questa stagione, si infiamma la corsa salvezza quando mancano solo otto giornate al termine del campionato di Serie A, torna in corsa il Grifone che si porta a tre punti dalla quota salvezza mentre i blucerchiati allungano in maniera decisa portandosi a +7 sul terzultimo posto. Facciamo il punto della situazione a analizziamo il calendario delle due genovesi a bocce ferme, il campionato infatti si ferma per i playoff che portano ai mondiali di Qatar 2022. L'Italia sfiderà la Macedonia a Palermo giovedì 24 marzo in semifinale, eventuale finale contro la vincente di Portogallo-Turchia, martedì 29 marzo.

Le squadre coinvolte nella lotta salvezza

Bologna ed Empoli con 33 punti sembrano assolutamente tranquille, a quota 30 c'è l'Udinese che deve anche recuperare due gare e deve probabilmente solo gestire da qui alla fine. La Sampdoria ha fatto un bel balzo in avanti grazie al 2-0 di Venezia e ha raggiunto lo Spezia a 29 punti, entrambe devono cominciare a fare i conti per gestire il 'tesoretto' nelle otto gare che mancano. Bagarre invece tra Cagliari (25 punti), Venezia (22, ma deve recuperare la gara con la Salernitana) e Genoa (22), staccatta anche se con due gare in meno la Salernitana che ormai sembra condannata o quasi.

Chi sale e chi scende

Ottimo trend per il Genoa di Blessin che rimane imbattuto e allunga la serie positiva a otto gare (sette pareggi e una vittoria), tra quelle in fondo è sicuramente la squadra più in salute mentre la Sampdoria si è rialzata dopo tre sconfitte vincendo uno scontro diretto fondamentale, una bella iniezione di fiducia in vista del rush finale.

Dall'altra parte, invece, corrono in pochi. Il Cagliari dopo una bella rimonta sembra aver finito la benzina e arriva da tre sconfitte consecutive, peggio ancora sta il Venezia con quattro stop di fila e soprattutto una sola vittoria nelle ultime 16 partite mentre lo Spezia (che ha però un bel margine di vantaggio) ha perso cinque delle ultime sei gare, ma ha anche vinto un paio di settimane fa lo scontro diretto contro il Cagliari. Discorso a parte per la Salernitana che, nonostante le due gare da recuperare, sembra ormai staccata e con pochissime speranze.

Il calendario del Genoa

Finora il Genoa ha rispettato la 'tabella salvezza' ipotizzata da Genova Today con quattro punti tra Atalanta e Torino, ma ora cosa offre il calendario? Nel mese di aprile, dopo la sosta, il Grifone dovrà affrontare Verona, Lazio e Milan (biancocelesti in casa le altre in trasferta) prima dello scontro diretto contro il Cagliari al Luigi Ferraris, da vincere a tutti i costi per credere nella salvezza, con un'altra vittoria o due/tre pareggi nelle altre gare la situazione potrebbe diventare davvero molto interessabte. A maggio il rush finale: si parte con il derby contro la Samp, si prosegue in casa contro la Juventus e poi si chiude con Napoli al Maradona e il Bologna al Ferraris il 22 maggio. La quota salvezza potrebbe stanziarsi intorno ai 34/35 punti.

Il calendario della Sampdoria

La vittoria di Venezia ha consentito a Giampaolo di allungare in maniera decisa sulla zona rossa. Ad aprile sono quattro le gare che aspettano i ragazzi di Giampaolo: Roma e Salernitana al Ferraris, Bologna e Verona in trasferta prima di un rush finale più complicato. Qui i blucerchiati dovrebbero mettere fieno in cascina cercando di vincere contro i campani e, se possibile, conquistare altri tre/quattro punti che regalerebbero tranquillità. Nelle ultime quattro, poi, ci saranno il derby contro il Genoa e poi Lazio a Roma, Fiorentina a Genova e Inter a Milano. La salvezza è più vicina, ora non bisogna abbassare la guardia.