Genoa-Sampdoria: le probabili formazioni del derby

Sarà un derby della paura, fondamentale per il proseguo della stagione per entrambe. Classifica precaria con il Genoa penultimo insieme al Cagliari a quota 10 punti dopo 16 giornate (un punto nelle ultime quattro con Shevchenko in panchina), blucerchiati subito sopra alla zona rossa con 15, reduci da due sconfitte, ma soprattutto dall'arresto del presidente Ferrero che ha ovviamente destabilizzato l'ambiente, anche se ha aperto spiragli interessanti per un possibile cambio di proprietà. Un derby in cui tre punti potrebbero essere vitali: per allungare definitivamente sulla zona rossa sulla sponda blucerchiata, per rimanere agganciati al treno salvezza per quello che riguarda i rossoblù. Ecco le possibili scelte dei due allenatori, Shevchenko e D'Aversa.

QUI GENOA. Infermeria sempre piena per il Grifone, anche se qualcosa si muove. Criscito e Sturarto sono tornati ad allenarsi in gruppo e potrebbero essere disponibili dal primo minuto (più il primo che il secondo), sulla via del recupero anche Maksimovic ma sarà difficile vederlo in campo. In attacco Destro e Kallon sono al rientro e dovrebbero andare in panchina, Caicedo rimane invece fermo ai box. Bianchi, Ekuban e Pandev si giocano le due maglie dal primo minuto.

QUI SAMPDORIA. Senza l'arresto di Ferrero D'Aversa avrebbbe potuto essere sollevato dall'incarico per fare posto a Stankovic, secondo quanto dichiarato anche da uno degli avvocati dell'ormai ex presidente. Il tecnico cercherà di ripartire isolando il gruppo per trovare un risultato positivo dopo le due sconfitte con Fiorentina e Lazio, a livello di formazione torna Colley dopo la squalifica e dovrebbe riprendersi la maglia da titolare insieme a Yoshida, per il resto Quagliarella si gioca una maglia con Gabbiadini per comporre il tandem d'attacco con Caputo.

Probabili formazioni Genoa-Sampdoria

Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Criscito; Sabelli, Behrami, Badelj, Hernani, Cambiaso; Bianchi, Pandev. All. Shevchenko.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Ekdal, Thorsby; Caputo, Gabbiadini. All. D'Aversa.

Arbitro: Doveri di Roma.

Calcio d'inizio: venerdì 10 dicembre, ore 20:45.

Dove vederla: Dazn.