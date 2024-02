Genoa e Sampdoria unite per il nuovo Ferraris

L'obiettivo è chiaro e non è nemmeno troppo lontano, Genova vuole essere tra le protagoniste degli Europei del 2032, assegnati all'Italia, ma per farlo dovrà presentare uno stadio all'altezza dei canoni della Uefa, ad oggi molto lontani. Serve per lo meno un restyling e il progetto dell'architetto Penaranda sembra essere quello giusto, ma soprattutto serve la volontà deile società che domenica dopo domenica giocano a Marassi: Genoa e Sampdoria.

Il vertice tra Genoa e Sampdoria per parlare del Ferraris

Per questo oggi a Tursi c'è stato un incontro tra i due club e i vertici del Comune di Genova, dal sindaco Bucci, all'assessore ai Lavori Pubblici Piciocchi, fino all'assessore allo Sport Alessandra Bianchi, per capire come proseguire il lavoro. Le due società si sono sedute al tavolo e a quanto sembra hanno deciso di proseguire insieme nel progetto del nuovo Ferraris. Un buon punto di partenza per iniziare a pensare il futuro dello stadio, al vertice per i rossoblu ha partecipato il presidente Alberto Zangrillo, mentre per i blucerchiati c'era l'AD Raffaele Fiorella, oltre che il patron Manfredi, collegato da remoto.

Zangrillo ha ammesso passi avanti e ha annunciato un comunicato in cui sarà fatta maggiore chiarezza. Un nuovo Ferraris per Genova? Sampdoria e Genoa sarebbero pronte a collaborare per dare alla città un impianto degno di questo nome.