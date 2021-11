Genoa-Sampdoria 2-4: poker blucerchiato nel derby Primavera

Termina con la vittoria dei blucerchiati 4-2 il derby del campionato Primavera che si è giocato sabato 20 novembre al campo di Begato 9: la Sampdoria aggancia il Grifone in classifica a quota 13 punti a ridosso della zona playoff. Il derby "vero", in Serie A, si giocherà invece venerdì 10 dicembre alle 20:45 allo stadio Luigi Ferraris.

Botta e risposta in avvio con il Genoa avanti dopo un solo minuto grazie al diagonale di Gjini, replica la Samp al 5' con un preciso colpo di testa di Di Stefano su assist di Montevago, che al 18' si prende la scena e ribalta tutto, anche lui con un'incornata che non lascia scampo a Corci. Assist, in questo caso, di Malagrida. Il Genoa reagisce, ma al 27' allungano i ragazzi di Tufano con il sinistro di Mancini che fissa l'1-3 del primo tempo.

Nella ripresa Samp nuovamente pericolosa due volte con Montevago, poi cala il poker al 62' Aquino su calcio di rigore, dopo un tocco di mano di Gjini. Il Genoa accorcia sette minuti dopo con Sahli e prova il forcing per riaprire i giochi, ma la porta di Saio resiste fino al termine con un 4-2 che tinge di blucerchiato il cielo di Begato.

Primavera: Genoa-Sampdoria 2-4, il tabellino

RETI: 1' Gjini, 5’ Di Stefano, 18’ Montevago, 27’ Paoletti; 62' Aquino (rig.), 69’ Sahli.

GENOA (3-4-2-1): Corci; Dellepiane (78’ Boiga), Bolcano, Gjini; Vassallo (54' Ghigliotti), Biaggi (78' Lipani), Sadiku, Boci; Accornero, Besaggio; Bamba (54' Sahli). All.Chiappino.

SAMPDORIA (3-5-2): Saio, Mane (84' Samotti), Aquino, Bonfanti; Malagrida (78' Bianchi), Bontempi (92' Chilafi), Paoletti, Pozzato, Somma; Montevago, Di Stefano (84' Polli). All. Tufano.

ARBITRO: Giordano di Novara.

NOTE: ammoniti Paoletti, Bonfanti, Biaggi, Somma e Aquino. A gara finita espulso Somma.