Genoa-Sampdoria 1-3, le pagelle: Gabbiadini da record, Destro non basta

Tripudio blucerchiato nel derby della Lanterna. La formazione di D'Aversa, dopo una settimana difficilissima, tira fuori l'orgoglio e schianta il Genoa grazie alla doppietta di Gabbiadini e al gol di Caputo. Il Grifone si sveglia troppo tardi, prova a riaprire i giochi con Destro a dodici minuti dalla fine e si riversa in attacco cercando di rientrare clamorosamente in gara. Non basta il forcing finale perché i blucerchiati resistono e portano a casa tre punti d'oro per allungare in maniera decisa sulla zona retrocessione, classifica che invece preoccupa Shevchenko, a gennaio serviranno tanti rinforzi per riprendere il treno salvezza.

