Genoa-Salernitana, probabili formazioni: sfida da dentro o fuori per la salvezza

Sfida da dentro o fuori per il Grifone che al Luigi Ferraris cerca la prima vittoria stagionale per rimanere sul treno salvezza. Dopo i due pareggi contro Udinese e Roma mister Blessin cerca i tre punti contro l'unica squadra che, finora, ha conquistato meno punti del Genoa in campionato. Pubblico probabilmente delle grandi occasioni (al netto delle limitazioni per il covid), sono già stati venduti oltre 11mila biglietti (disponibili poco meno di 15mila). Ecco le scelte dei due tecnici.

QUI GENOA. Staffetta tra Cambiaso e Ostigard sul fronte delle squalifiche, Rovella e Criscito vanno invece verso il recupero. Davanti a Sirigu ci saranno Hefti, Vanheusden, Vasquez e Cambiaso; uno tra Rovella e Sturaro con Badelj a centrocampo e poi Gudmunsson (in vantaggio su Ekuban), Amiri e Yeboah alle spalle di Destro.

QUI SALERNITANA. Gara da dentro o fuori anche per Caolantuono che si gioca la panchina. Davanti a Sepe spazio a una difesa molto rinnovata con Mazzocchi, Dragusin, Fazio e Ranieri. A centrocampo l'ex Radovanovic, Coulibaly e uno tra Bohinen e Kastanos; davanti Mousset e Djuric si giocano il ruolo di puntero con il supporto di Ribery e Verdi.

Probabili formazioni Genoa-Salernitana

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Vanhesuden, Vasquez, Cambiaso; Sturaro, Badelj; Gudmunsson, Amiri, Yeboah; Destro. All. Blessin.

Salernitana (4-3-3): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Coulibaly, Radovanovic, Bohinen; Verdi, Mousset, Ribery. All. Colantuono.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Calcio d'inizio: domenica 13 febbraio, ore 15.

Dove vederla: Dazn.