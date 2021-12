Genoa-Salernitana, le probabili formazioni di Coppa Italia

Dopo la sconfitta nel derby della Lanterna (qui l'articolo e il video con gli highlights) è già tempo di tornare in campo per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Martedì 14 dicembre alle ore 21 si gioca Genoa-Salernitana allo stadio Luigi Ferraris, in palio la sfida al Milan negli ottavi della seconda competizione nazionale. Possibile turn-over per Shevchenko, che deve anche pensare al campionato, prima della sosta (e dell'inizio del mercato, fissato per il 3 gennaio) il Genoa dovrà infatti affrontare Lazio e Atalanta, altre due sfide molto impegnative di un calendario terribile nella sua parte finale.

QUI GENOA. Destro è recuperato ed è entrato bene contro la Samp trovando anche il goal, ma il suo definitivo recupero è troppo importante e probabilmente Shevchenko non lo rischierà in Coppa Italia, possibile chance in porta per il secondo portiere Semper, Touré e Galdames potrebbero partire titolari a centrocampo.

QUI SALERNITANA. Anche per la Salernitana la classifica è deficitaria con l'ultimo posto in classifica a 8 punti, due in meno del Grifone. Anche in questo caso probabile chance dal primo minuto per il secondo portiere Fiorillo, probabile riposo per Ribery e chance in attacco per Bonazzoli con Simy.

Probabili formazioni Genoa-Salernitana | Coppa Italia

Genoa (3-4-1-2): Semper; Vanheusden, Masiello, Biraschi; Ghiglione, Sturaro, Touré, Cambiaso; Galdames; Kallon, Ekuban. All. Shevchenko.

Salernitana (3-5-2): Fiorillo; Veseli, Gyomber, Gagliolo; Kechrida, Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos, Ranieri; Bonazzoli, Simy. All. Colantuono.

Arbitro: Serra di Torino.

Calcio d'inizio: martedì 14 dicembre, ore 21:00

Dove vederla: Italia 1 e Mediaset Play.