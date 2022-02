VIDEO | Genoa-Salernitana 1-1: Destro illude, pareggio che non serve a nessuno

Il gol di Destro illude il Genoa, Bonazzoli fissa il pareggio già nel primo tempo ed è un risultato che non serve davvero a nessuno. La formazione di Blessin rimane al penultimo posto in classifica salendo a quota 15 punti, 6 in meno della quota salvezza che ora si stanzia a 21, la Salernitana rimane invece in ultima posizione a quota 12. Nel primo tempo la gara sembra prendere una buona piega dopo il gol di Destro che al 32' raccoglie l'assist di Ekuban per bucare Sepe, i ragazzi di Blessin vanno vicinissimi al raddoppio con Hefti e Yeboah, ma in pieno recupero Bonazzoli agguanta l'1-1 su sponda di Djuric. Nella ripresa Destro sfiora subito il goal del 2-1 e protesta per una trattenuta di Dragusin in area, poi la grande occasione da tre punti capita a Badelj al 76', palla che sfiora il palo e termina sul fondo. Poche emozioni nel finale, Perotti prova a sorprendere Sirigu all'88', ma il portiere si distende bene e para.

Genoa-Salernitana 1-1, la cronaca

Out Amiri per un problema dell'ultimo minuto, Blessin si affida a Destro sul fronte offensivo, col supporto di Ekuban, Portanova e Yeboah. Il primo tiro in porta è della Salernitana con l'ex Radovanovic che al 6' cerca di sorprendere l'ex Sirigu dalla distanza, reagisce il Grifone che al 9' reclama per un presunto fallo in area di Fazio su Vanheusden, l'arbitro lascia proseguire, al 10' invece Destro manda in gol Portanova, ma in evidente posizione di fuorigioco. Gara scorbutica con la Salernitana che tiene botta e riparte, si spacca al 32' quando lo strappo di Ekuban squarcia la difesa campana, palla in mezzo per Destro che col piattone fa esplodere il Luigi Ferraris. Finale di tempo incandescente con i ragazzi di Blessin a cercare il raddoppio: Hefti al 38' trova la risposta di Sepe, Yeboah sfiora invece il palo al 44'. Dalla serenità al dramma perché, in pieno recupero, Bonazzoli raccoglie la sponda di Djuric e trova il pareggio con un tiro potente da dentro l'area piccola. Tutto da rifare.

Nella ripresa gara subito vibrante, grande risposta di Sepe su Destro con il bomber del Grifone che protesta per una trattenuta di Dragusin, poi falli, ammonizioni e poche occasioni fino al 76' quando Badelj va vicinissimo al gol sfiorando il palo con un sinistro velenoso. Il Genoa prova a fare la partita nel finale, ma non crea più grosse occasioni, la Salernitana contiene e ci prova una volta con Perotti, para Sirigu all'88'.

Genoa-Salernitana 1-1, tabellino e voti

Reti: 32' Destro, 46' Bonazzoli

Genoa (4-2-3-1): Sirigu 6; Hefti 6, Maksimovic 6, Vanheusden 5.5, Vasquez 6 (57' Cambiaso 6); Sturaro 6, Badelj 6 (79' Piccoli sv); Ekuban 6.5, Portanova 5.5 (57' Rovella 5.5), Yeboah 5.5 (66' Melegoni 5); Destro 7 (66' Gudmunsson 5). All. Blessin.

Salernitana (4-3-1-2): Sepe 6.5; Mazzocchi 6, Fazio 6.5, Dragusin 5.5, Ranieri 6; L. Coulibaly 6, Radovanovic 6 (73' Kastanos 6), Ederson 6 (61' Perotti 6.5); Verdi 6 (81' Zortea sv); Bonazzoli 7 (73' Ribery sv), Djuric 6.5 (81' Mikael sv). All. Colantuono.

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Note: ammoniti Sturaro, Dragusin, Rovella e Mazzocchi.