Genoa-Salernitana 1-1, le pagelle: i cambi non incidono, rimandato Gudmundsson

La strada verso la salvezza si complica per il Grifone, contro la Salernitana fanalino di coda arriva un pareggio 1-1 (il terzo consecutivo della gestione Blessin) che non serve a nessuno. Il Genoa rimane così al penultimo posto salendo a quota 15 punti, 6 in meno della quota salvezza che ora si stanzia a 21. Nel primo tempo la gara sembra prendere una buona piega dopo il gol di Destro che al 32' raccoglie l'assist di Ekuban per bucare Sepe, poi Hefti e Yeboah vanno vicinissimi al raddoppio, ma in pieno recupero Bonazzoli agguanta il pari su sponda di Djuric. Nella ripresa Destro sfiora subito il goal del 2-1 e protesta per una trattenuta di Dragusin in area, poi la grande occasione da tre punti capita a Badelj al 76', palla che sfiora il palo e termina sul fondo. Poche emozioni nel finale, Perotti prova a sorprendere Sirigu all'88', ma il portiere si distende bene e para.

VIDEO | Genoa-Salernitana 1-1: goal e highlights

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.