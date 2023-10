Genoa-Salernitana 1-0, pagelle: Gudmundsson decisivo, Sabelli inesauribile, Malinovskyi in ombra

Squadra in casa

Squadra in casa Genoa

La stella di Gudmundsson continua a brillare e a illuminare Marassi, è suo lo splendido gol con cui il Genoa batte la Salernitana dopo un ottimo primo tempo e una ripresa più a controllare che a cercare il raddoppio. L'islandese è il migliore, ma ci sono tanti altri protagonisti positivi.

Badelj al ritorno dall'infortunio è la luce in regia, Martin a sinistra gioca la migliore gara da quando è arrivato e Sabelli si conferma prezioso. Male invece Malinovskyi e Ekuban che prende il posto di Retegui nella ripresa ma non riesce a non farlo rimpiangere.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.