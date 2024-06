Genoa, il possibile sostituto di Martinez

L'Inter si fa sotto per Martinez, i Campioni d'Italia anche in queste ore sono in contatto con il Genoa per capire quali margini di manovra ci siano per la trattativa. Inzaghi cerca un vice Sommer (35 anni) che possa sostituire Audero destinato a tornare alla Sampdoria dopo il prestito.

Inter in pressing su Martinez

I nerazzurri vagliano anche altre alternative come Oyono dell'Udinese e il brasiliano Bento, la cui valutazione sembra essere troppo alta. Così si alza il pressing per il portiere del Grifone con valutazione che si aggirerebbe sui 20 milioni di euro.

La trattativa è ancora all'inizio, anche perché l'Inter prima di acquistare i giocatori chiesti da Inzaghi, tra cui ci sarebbe anche Gudmundsson, deve fare cassa e quindi cedere gli esuberi, Carboni e Arnautovic per esempio. Il Genoa però in caso di assalto con assegno milionario valuterà il da farsi e sembra aver già trovato il sostituto.

Genoa, Leo Roman per la porta

Si chiama Leon Roman, è spagnolo come Martinez, e gioca nel Real Oviedo. Quasi un metro e novanta, grande esplosività e un campionato da protagonista nella seconda serie spagnola con 42 partite giocate, 39 gol al passivo e 14 porte inviolate.

Anche in questo caso però non sarà una trattativa lampo, servirà tempo perché l'Oviedo è ancora in ballo nei playoff promozione con la squadra che scenderà in campo il 12 giugno nel ritorno della semifinale contro l'Eibar. Se dovesse passare, la partita di andata è finita 0-0, giocherà contro la vincente di Espanyol-Gijon in una finale che trascinerà il torneo fino a dopo la metà del mese. Difficile quindi che oggi i dirigenti del Grifone possano alzare il pressing e arrivare alla conclusione con il club e il giocatore ancora impegnati per un obiettivo così importante.