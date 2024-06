Genoa-Roma vale lo Scudetto Under 18, dove vedere la partita

La festa è già finita per i ragazzi di Ruotolo. L'Under 18 del Genoa, dopo aver battuto l'Inter in semifinale con un gol al 120', è già concentrata sull'ultimo atto del campionato di categoria. Giovedì 13 giugno alle 20 allo stadio Del Conero di Ancona i grifoncini affronteranno in finale scudetto la Roma.

Dove vedere la finale Scudetto Under 18 Genoa-Roma in diretta tv e streaming

La gara sarà secca e verrà trasmessa in diretta da DAZN, sulla App e sul sito ufficiale, oppure su VivoAzzurro TV, piattaforma che ha trasmesso anche le semifinale di ieri.

Il Genoa arriva al match dopo aver superato la Lazio nel playoff di mercoledì 5 giugno battendo i capitolini con il risultato di 3-1 e dopo l'incredibile successo con l'Inter. La Roma invece ha giocato solo la semifinale con l'Atalanta vinta ieri per 2-1. Per la formazione di Ruotolo arriva quindi la grande occasione di prendersi il Tricolore, sarà un match tra due dei settori giovanili più prolifici d'Italia dove, chissà, ci sarà anche il futuro delle prime squadre sempre molto attente ai giovani cresciuti in casa.