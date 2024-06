Genoa-Roma, altra sfida scudetto: dove vedere la finale Under 15

La sfida continua e il Genoa spera di fare il bis. Dopo aver vinto lo Scudetto Under 18 con la squadra allenata da Ruotolo, domani sarà l'Under 15 di Sbravati a dare l'assalto al Tricolore. La finale sarà ancora contro la Roma, proprio come un paio di settimane fa, e la partita è in programma ad Ascoli.

Dove vedere la finale Scudetto Under 15 Genoa-Roma

Anche questa volta i tifosi rossoblu potranno seguire a distanza le gesta dei giovani calciatori che proveranno a salire sul tetto d'Italia. A partire dalle 20 la partita sarà trasmessa da DAZN e dal canale streaming VivoAzzurro, proprio come la partita che è valsa il titolo nell'Under 18.

Per arrivare in finale il Genoa ha battuto in semifinale nel doppio scontro il Milan con successo sia all'andata che al ritorno 1-0 e 2-1. I rossoblu in precedenza avevano eliminato la Lazio (1-0, 1-1) e il Palermo (3-3, 5-1). Percorso netto anche per la Roma con vittorie con Inter (1-1, 2-0) Juventus (1-0, 0-1 dts) e Venezia (3-1, 2-0). La finale sarà in gara secca.