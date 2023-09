Genoa-Roma, probabili formazioni: le scelte di Gilardino e Mourinho

Sarà un Marassi ancora tutto esaurito ad accogliere il Genoa domani alle 20,45 per la sfida contro la Roma di Josè Mourinho. Il Grifone dopo la sconfitta di Lecce e il beffardo pareggio 2-2 con il Napoli prova un altro sgambetto a una grande, ma non sarà facile perché i giallorossi sono in grande crescita e hanno una rosa costruita per lottare con le migliori in Serie A. Gilardino studia la formazione e potrebbe cambiare molto per ingabbiare la Roma.

Genoa-Roma, le scelte di Gilardino

Non è escluso un ritorno alla difesa a 3 per poi mettersi a "specchio" con gli avversari. Una soluzione che vedrebbe Vasquez centrale insieme a Dragusin e Bani, e più De Winter che Sabelli sulla parte destra del centrocampo. Con il belga in campo sarebbe eventualmente più facile tornare a quattro in caso di bisogno. Se quindi il Grifone dovesse tornare al 3-5-2 Gudmundsson sarebbe la spalla di Retegui in attacco, Malinovskyi verrebbe inserito in mediana con Badelj e Strootman e Frendrup scalerebbe a sinistra. Altrimenti spazio al 4-3-2-1 con gli stessi interpreti ma l'ucraino spostato più avanti, sulla stessa linea di Gudmundsson, alle spalle di Retegui. In panchina ci sarà Messias, fuori dai giochi Vogliacco infortunato e Martin squalificato.

Genoa-Roma, le scelte di Mourinho

Nessuna rivoluzione invece per Mourinho che però deve rinunciare a parecchie pedine per infortunio: Abraham, Kumbulla, Smalling e Renato Sanches non saranno della gara. Confermata la difesa con Ndicka, in mediana torna Lorenzo Pellegrini pronto a prendere il posto di Aouar al fianco di Cristante e Paredes. Ballotaggio a sinistra con Spinazzola favorito su Zalewski, mentre a destra conferma per Kristensen. Nessun dubbio in attacco con la super coppia Lukaku-Dybala che rischia di essere un vero e proprio incubo per il Grifone.

Genoa-Roma, le probabili formazioni

Genoa (3-5-2) Martinez, Bani, Dragusin, Vasquez; De Winter, Strootman, Badelj, Malinvoskyi, Frendrup; Gudmundsson, Retegui

Roma (3-5-2) Rui Patricio, Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku

Genoa-Roma in diretta tv e streaming

La sfida del Ferraris tra Genoa e Roma di giovedì alle 20,45 sarà trasmessa solamente da Dazn sul sito e sulla App ufficiale della piattaforma streaming che detiene tutti i diritti della Serie A. In tv sarà possibile seguire la sfida solo sul canale Zaona DAZN (214 di Sky). La telecronaca sarà di Stefano Borghi e di Emanuele Giaccherini.