Genoa, finalmente Messias: "Sono pronto, con la Roma per fare punti"

L'infortunio è finalmente alle spalle, ora può davvero iniziare l'avventura di Messias al Genoa. Il fantasista arrivato in estate del Milan non è ancora sceso in campo a causa di un problema fisico che lo ha tenuto fermo fin dalle prime battute della preparazione con i rossoneri. Il Grifone lo ha comunque voluto per migliorare la qualità della sua rosa e così lo ha aspettato per il primo mese. Ora però può contare anche su di lui.

Genoa-Roma, ci sarà anche Messias

L'ex rossonero è rientrato in gruppo negli ultimi giorni, ha lavorato con i compagni e contro la Roma sarà della partita anche se probabilmente partirà dalla panchina. Dopo aver superato l'infortunio infatti bisogna ritrovare il ritmo giusto e lo si può fare solo gradualmente. Gilardino nella sfida a Mourinho se lo terrà a fianco ma saprà di poter contare anche su di lui per cercare la vittoria che manca dalla seconda giornata.

Oggi Messias ha parlato durante la visita del Genoa al Salone Nautico: "Ora sto bene, ho già fatto due allenamenti con i compagni, con la Roma sarò in panchina. La prossima sarà una gara tosta, dovremo fare una partita perfetta cercando di portare a casa punti sfruttando le occasioni che ci capitano":