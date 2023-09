Genoa-Roma, in sei saltano la sfida di Marassi

Sta per arrivare il momento di Genoa-Roma di giovedì 28 settembre alle 20,45, altra sfida contro una big per il Grifone che di sicuro non ha nel calendario il suo migliore alleato. Gilardino va a caccia di punti in un Marassi che con ogni probabilità sarà ancora sold out per spingere la squadra, come fatto per esempio contro il Napoli. Di fronte ci saranno i giallorossi di Mourinho che non riescono a trovare la continuità, ma rispetto al pessimo inizio hanno rialzato la testa con due vittorie e un pareggio nelle ultime tre gare tra Serie A ed Europa League.

Genoa-Roma, il punto su infortuni e squalifiche

In vista del match il Genoa sorride per il recupero di Messias che per la prima volta andrà in panchina. All'appello mancherà ancora Vogliacco, anche lui però è sulla via del recupero e potrebbe rientrare nei prossimi giorni. Salerà la sfida con i giallorossi sicuramente Martin dopo il cartellino rosso ricevuto al 35' della partita di Lecce per doppia ammonizione causati da due falli sullo svedese Almqvist.

Non se la passa molto bene anche Mourinho che deve fronteggiare le assenze dei lungodegenti Kumbulla e Abraham, quella di Renato Sanches, al secondo infortunio stagionale da quando è arrivato a Roma a fine agosto, e forse la più importante: quella di Smalling in difesa. Il centrale inglese è vicino al rientro, ma probabilmente non verrà rischiato in un momento in cui il calendario è ingolfato da tante partite e c'è il rischio di una ricaduta.

Genoa-Roma: le ultime notizie sulle formazioni

Probabile che Gilardino continua con l'utilizzo di un 4-4-2 molto coperto con Sabelli e Frendrup esterni alti e come terzini due centrali adattati come Vazquez e De Winter. In attacco la coppia sarà Gudmundsson-Retegui, difficile vedere dall'inizio Malinovskyi che in questo schema di gioco non sembra avere una facile collocazione.

Mourinho continua sul solco della difesa a tre e dei cinque centrocampisti con il rientrante Pellegrini che dovrebbe sfilare la maglia dalle spalle di Aouar. In attacco sicuro del posto Lukaku, reduce da tre gol nele ultime tre gare, al suo fianco molto probabilmente ci sarà ancora Dybala.