Genoa-Roma 4-1: show del Grifone, Gilardino torna alla vittoria

Le romane portano bene al Genoa, dopo aver sbancato l'Olimpico biancoceleste, i rossoblu vincono a Marassi 4-1 contro la Roma. Gilardino torna al successo, vince nettamente la sfida con Mourinho e si porta a quota 7 punti in classifica, assestandosi a metà graduatoria, Una serata di festa in cui il Grifone poco brillante di Lecce, lascia il campo a una squadra spavalda che vince con pieno merito. Unico neo della serata i due infortuni a Badelj e Strootman, usciti già nel primo tempo.

Genoa-Roma 4-1, la cronaca

Gilardino cambia il Grifone per la sfida ai giallorossi, si torna alla difesa a tre con Vasquez insieme a Dragusin e Bani.La grande novità è l'inserimento a sinistra di Matturro a fare il tornante mentre dall'altra parte c'è Sabelli.

Al 3' Genoa subito pericoloso con il lancio millimetrico di Strootman per Sabelli che mette in mezzo un rasoterra pericoloso in cui Ndicka anticipa Retegui. E' l'antipasto del primo gol in campionato di Gudmundsson, il genietto rossoblu incrocia il sinistro dal limite dell'area e non lascia scampo a Rui Patricio. Nell'ottimo inizio rossoblu c'è un neo, al 10' si infortuna Badelj, al suo posto entra Thorsby. La prima metà di frazione se ne va con il Grifone in pieno controllo della gara anche perché con un pressing continuo i rossoblu non fanno respirare una Roma incapace di reagire allo svantaggio. Al 22' però arriva il pareggio giallorosso con Spinazzola che scende a destra e mette in mezzo un cross che finisce dritto sulla testa dell'accorrente Cristante lasciato tutto solo da una difesa troppo disattenta.

Al 30' altra tegola sul Genoa, si infortuna Strootman ed è costretto uscire, al suo posto Kutlu. La gara nel frattempo è cambiata, i ritmi sono scesi ed è la Roma ad avere il predominio del gioco. Al 39' gran cross rasoterra di Kutlu con Retegui che prova a controllare a pochi passi della porta ma senza fortuna. Al 45' mentre la partita sembra quasi addormentata ecco il lampo di genio, è ancora Gudmundsson a inventarsi un dribbling su tre giocatori della Roma in un fazzoletto e poi a servire Thorsby, il centrocampista appoggia su Retegui che è superbo nello stoppare e tirare scagliando in rete il gol del 2-1 con Rui Patricio che non può fare altro che osservare.

Nell'intervallo arrivano le mosse degli allenatori, Gilardino cambia Sabelli con De Winter mentre Mourinho manda in campo Belotti al posto di Mancini. La Roma ovviamente spinge subito sull'acceleratore, il Genoa si chiude nella propria metà campo e controlla senza rischiare se non al 53' quando Lukaku segna, ma è in evidente fuorigioco. Il copione della gara resta sempre lo stesso, ma la Roma sembra non avere idee e i padroni di casa continuano a controllare senza troppi problemi. Al 73' arriva il tris dei padroni di casa su regalo di Ndicka che tutto solo in mezzo all'area di rigore decide di colpire di testa e mettere in angolo, da quel corner Dragusin fa da sponda per Thorsby che tutto solo incassa il 3-1. Due minuti dopo Marassi saluta l'esordio di Messias al posto di un ottimo Matturro e all'81' è proprio l'ex Milan a calare il poker del Grifone imbucando in rete di sinistro un cross rasoterra in arrivo dall'altra parte del campo. La gara è in ghiaccio, lo show è finito, il Genoa torna alla vittoria.

Genoa-Roma 4-1, il tabellino

Reti: 5' Gudmundsson, 22 Cristante, 45' Retegui, 73' Thorsby, 81' Messias

GENOA (3-5-2): Martinez 5,5; Dragusin 6,5, Bani 7, Vasquez 6; Sabelli 5,5 (46' De Winter 6), Frendrup 6,5, Badelj s.v (3'Thorsby 7), Strootman 6,5 (30' Kutlu 6), Matturro 6,5 (76' Messias 6,5); Gudmundsson 7,5, Retegui 7.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio 5,5; Mancini 5,5 (46' Belotti 5), Llorente s.v. (24' Bove 6), Ndicka 5; Kristensen 5,5, Cristante 6, Paredes 5,5 (78' Azmoun s.v.), Pellegrini 5 (78' El Shaarawy s.v), Spinazzola 6,5 (78' Aouar); Dybala 5, Lukaku 5.

Arbitro: Orsato di Schio

Note: ammoniti: Strootman, Sabelli, Mancini, Retegui, Bani, Paredes, Aouar