Genoa-Roma 0-2, le pagelle: bocciato Ekuban, bene Rovella

Genoa sconfitto 2-0 dalla Roma nel finale. Mourinho estrae il coniglio dal cilindro gettando nella mischia il giovanissimo Felix Afena Gyan (classe 2003), la doppietta del ghanese (82' e 94') rovina l'esordio di Shevchenko che, con una gara accorta e di sofferenza, stava portando a casa un buon punto. Il Grifone si è reso pericoloso una sola volta dalle parti di Rui Patricio con Sturaro, ma ha anche arginato bene le sfuriate dei giallorossi dimostrando compattezza e solidità.

VIDEO | Genoa-Roma 0-2: goal e highlights

Genoa incerottato che ha provato a gettare il cuore oltre l'ostacolo, in attacco c'erano poche alternative, ma Ekuban continua a non convincere. Tra i più positivi il solito Rovella oltre a Masiello e Vasquez, in ombra (ma non è una novità, purtroppo) Badelj.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.