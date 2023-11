Genoa, ufficiale il rinnovo di Gudmundsson

Ora c'è anche l'ufficialità, il Genoa ha rinnovato il contratto di Albert Gudmundsson e lo ha annunciato con una breve nota sul proprio sito: "Il Genoa CFC comunica di aver esteso l’accordo con Albert Gudmundsson fino al 2027. Il calciatore islandese prosegue la sua avventura in maglia rossoblù, con cui fino ad oggi ha realizzato 22 reti e collezionato 6 assist in 64 presenze"

Genoa, ufficiale, Gudmundsson rinnova

Non un fulmine a ciel sereno, la società stava lavorando al'accordo e ha trovato terreno moto fertile visto che il folletto islandese si trova molto bene a Genova. Un matrimonio che continua e gela tutti i club che a gennaio avrebbero voluto portarlo via dal Grifone, Inter e Roma per esempio, ma anche alcune società inglese che ormai stazionano stabilmente al Ferraris quando giocano i rossoblu.

Il rinnovo di Gudmundsson è solo il primo sull'agenda degli uomini mercato rossoblu, il prossimo a mettere la firma sulla nuova intesa sarà Radu Dragusin, altro pezzo pregiato della rosa del Genoa, anche lui corteggiatissimo ma pronto a firmare fino al 2027. Poi toccherà ad un altro dei grandi artefici della rinascita rossoblu: il tecnico Alberto Gilardino che ha dimostrato di poter essere ottimo timoniere della nave anche in Serie A.