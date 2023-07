Il Genoa accelera per Mateo Retegui

Mateo Retegui potrebbe essere qualcosa in più di un mero sogno estivo per il Genoa. L'attaccante della Nazionale italiana, attualmente al Tigres ma di proprietà del Boca Juniors, è entrato nel mirino dei rossoblu, prima come suggestione da portare avanti insieme ad alcune alternative, poi è diventato l'obiettivo numero uno per l'attacco. Gilardino ha bisogno di un bomber e i dirigenti hanno alzato il pressing per il "9" italo-argentino.

Calciomercato Genoa, le ultime notizie su Retegui

Nelle scorse ore i contatti si sarebbero fatti sempre più concreti e avrebbero dato esito positivo, tanto che secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Genoa vorrebbe chiudere con il giocatore per poi andare a trattare con maggiore forza con il Boca Juniors in modo da provare a concludere positivamente la trattativa entro la fine della prossima settimana. Nel contratto dell'attaccante c'è una clausola da 16 milioni di euro, cifra alta che probabilmente il Grifone proverà ad abbassare. Retegui è quindi in pole position, ha superato Piatek che è al momento in stand by, l'alternativa principale al bomber della Nazionale di Mancini sarebbe adesso Ohio, classe 1999 dello Standard Liegi.

La prossima settimana sarà decisamente interessante per il Genoa che chiuderà il colpo Zanoli, l'esterno destro arriverà in prestito dal Napoli, e proverà anche a superare la concorrenza per il centrale difensivo Gabbia del Milan. Poi si passerà all'inserimento in rosa di un centrocampista con Tourè del Pisa che sembra essere il preferito.