Genoa, Retegui e Messias incontrano i tifosi

Giornata speciale per il Genoa Club Alimonda che è pronto a festeggiare presso la propria sede, il Bar Lino in Piazza Alimonda insieme a due ospiti speciali e decisamente graditi. Alle ore 19 ci saranno anche Mateo Retegui e Junior Messias alla festa del club inaugurato nel 2019 e posto in una zona ad alta densità di tifosi genoani. Tutti potranno partecipare e incontrare due dei giocatori più rappresentativi del Grifone di questa stagione, entrambi a caccia del riscatto, magari già dalla sfida contro il Cagliari.

Genoa, i tifosi aspettano Retegui e Messias

Mateo Retegui ha iniziato la stagione segnando a raffica, poi anche a causa di qualche stop fisico, si è un po' fermato e così è da sette giornate che non segna con la maglia del suo club. Ci è andato vicino con la Lazio, ma ora deve tornare ad esultare anche in ottica Europei, con Spalletti che lo tiene in grande considerazione per il posto di centravanti in cui la sfida sembra essere con Scamacca.

In dubbio invece la presenza di Junior Messias che è reduce da un problema muscolare accusato nel primo tempo della sfida con la Fiorentina. Il brasiliano sta lavorando per esserci ma la sua presenza lunedì al Ferraris è in bilico. Per lui è stata una stagione travagliata con quattro infortuni a limitarlo, ma quando è sceso in campo ha dimostrato di poter essere un valore aggiunto visto che per qualità tecniche ha pochi eguali nella rosa del Grifone. Chissà che proprio la carica dei tifosi e il bagno di folla di oggi non lo aiutino a realizzare un grande finale di stagione.