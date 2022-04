777 Partners allarga la famiglia calcistica: "Benvenuto Red Star"

Continua ad allargarsi la famiglia calcistica del gruppo 777 Partners. Dopo Genoa, Vasco da Gama in Brasile e Standard Liegi in Belgio il gruppo statunitense acquisterà anche il 100% delle quote societarie del Red Star Fc, storico club francese fondato nel 1897 a Parigi da Jules Rimet, il papà del mondiale di calcio. Attualmente milita nel Championnat National (la Serie C francese) e occupa l'undicesimo posto, lontano dalla zona playoff ma ormai salvo. In bacheca ci sono anche cinque coppe di Francia, l'ultima conquistata però nel lontano 1942.

Da una parte il Red Star ha annunciato l'avvio di trattative esclusive con 777 Partners, dall'altra il Genoa ha già dato il benvenuto nella famiglia attraverso i propri canali social.

La società parigina (la sede è a Saint-Ouen, nell'Ile de France) ha spiegato attraverso il presidente Patrice Haddad: "Ci ha conquistato la determinazione del gruppo 777 Partners, la loro comprensione dell'unicità del nostro club e la garanzia di risorse sostanziali".

Per il gruppo statunitense ha invece parlato Josh Wander: "Il Red Star ha un'identità unica nel mondo del calcio ed è un onore contribuire a costruire il suo futuro nel rispetto delle sue tradizioni. Come garante della storia del club, Patrice Haddad ha fatto un lavoro eccezionale e saremo lieti di lavorare al suo fianco per continuare a sviluppare il club".