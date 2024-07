Chi è Antonio Raimondo, ultima idea di mercato del Genoa

Antonio Raimondo è entrato nei radar del Genoa per completare l'attacco a disposizione di Gilardino. Il tecnico ha ottenuto le conferme di Vitinha e Ekuban, punta forte ovviamente su Retegui e aspetta novità su Gudmundsson che ieri era regolarmente al fianco dei compagni nel giorno del raduno rossoblu. Nella lista degli attaccanti figura anche Ankeye, per ora vice Retegui designato, ma proprio in quel ruolo nel mirino c'è anche il giovane giocatore del Bologna.

La carriera di Antonio Raimondo

Classe 2004, a soli 20 anni Antonio Raimondo vanta già una stagione da protagonista in Serie B con la Ternana in cui ha giocato ben 40 volte segnando anche nove gol. E' una prima punta classica ed è nel giro dell'Under 21 dove in estate ha segnato tre gol nell'importante torneo francese Maurice Revello. Nel Bologna ha giocato due campionati in Primavera andando in entrambi i casi in doppia cifra, 12 reti nella prima stagione e 14 nella seconda. Insomma il ragazzo ha il gol nel sangue e i felsinei hanno tutta l'intenzione di portarlo almeno inizialmente in ritiro per farlo provare ad Italiano che poi dovrà decidere se puntare su di lui oppure se lasciarlo partire.

Dove potrebbe giocare Antonio Raimondo nel Genoa

Come detto il ruolo di Raimondo è quello del centravanti e se il Grifone dovesse riuscire a battere al folta e agguerrita concorrenza, piace anche a Torino, Lecce, Bari, Spezia e Frosinone, avrebbe in casa l'alternativa giovane a Mateo Retegui. Sarebbe il primo cambio del bomber rossoblu senza però troppe pressioni perché in rosa Gilardino ha anche altri giocatori che possono prendere il posto dell'italo-argentino.

Appare infatti chiaro che, al di là di quello che succederà con Gudmunsson, il tecnico voglia giocare sempre con due punte e se Retegui è intoccabile, Vitinha e Ekuban hanno già dimostrato la scorsa stagione di poter convivere tranquillamente con lui oppure sostituirlo. Raimondo sarebbe così una pedina di peso da aggiungere ad un reparto che è stato molto importante per il girone di ritorno del Grifone in cui la formazione rossoblu ha chiuso in crescendo.