Il Genoa torna al lavoro

Ci siamo, le vacanze stanno per finire per il Genoa. La formazione di Gilardino, confermata quasi in blocco dopo l'ottimo campionato dello scorso anno, è pronta a tornare al lavoro e lo farà domani, lunedì 8 luglio, con il primo raduno. Nessuna faccia nuova, a meno che non venga completata qualche operazione last minute (magari Zanoli), al consolidato gruppo squadra si aggiungerà qualche giovane, non Fini che è in ritiro con l'Under 19. La prima settimana servirà per rimettere in moto la macchina, per effettuare i test atletici e per iniziare a pensare al decisamente più duro ritiro estivo a Moena.

Il sito ufficiale rossoblu ricorda a tutti i tifosi quelle che saranno le date da circoletto rosso dell'estate del Grifone: il ritiro in Val di Fassa sarà dal 13 al 26 luglio, poi si inizierà con le amichevoli a Moena con Fassa (14/07), Venezia (20/07) e Mantova (25/07), più la partita di Brescia (01/08), i collaudi prima degli impegni ufficiali. Si parte venerdì 9 agosto (20:45), per i 32mi di Coppa Italia Frecciarossa: ospite la Reggiana al “Ferraris”. L’ingresso è contemplato negli abbonamenti. E sabato 17 (18:30), sempre a Marassi, con l’Inter.