Covid: due casi nello staff del Genoa, febbre anche per Badelj ma è negativo

Il Genoa ha comunicato che due componenti dello staff (non si tratta di calciatori) che fanno parte del gruppo squadra sono stati trovati positivi al covid mediante test molecolare.

La società ha spiegato in una nota che: "Tutti gli altri componenti del gruppo squadra risultano negativi ai test effettuati. Il Club ha immediatamente informato le Autorità Sanitarie competenti e applicato tutte le procedure previste dalle normative vigenti per contrastare la pandemia".

"Contestualmente - conclude il Genoa - , si comunica che Milan Badelj ha accusato nella notte un picco febbrile. Il giocatore, sottoposto in mattinata a test molecolare, è risultato negativo al Sars-Cov2".

Si allunga quindi la lista degli assenti per il Grifone: Badelj si aggiunge infatti ai vari Sturaro, Rovella, Maksimovic, Fares, Caicedo, Destro , Kallon e Criscito. Il Grifone scenderà in campo per la sfida alla Juventus domenica 5 dicembre alle ore 20:45.