Genoa, spunta un nome nuovo per la porta

La priorità del Genoa da adesso in poi sarà trovare un sostituto di Martinez. Il portiere è ormai diretto all'Inter, mancano solo i dettagli tra cui la contropartita da far arrivare alla corte di Gilardino. Dopo la giornata interlocutorio di ieri, oggi Oristanio sembrerebbe più vicino ai rossoblu, con l'attaccante a Genova la trattativa potrebbe dirsi conclusa, in attesa delle ufficialità.

Calciomercato Genoa, per la porta si studia Terracciano

Nelle ultime ore sembra che sia entrato nella lista per la porta anche il numero uno della Fiorentina Terracciano. A riferirlo è Sky Sport che indica l'estremo difensore viola come uno dei candidati per la sostituzione di Martinez. La formazione toscana ormai da tempo sta cercando un portiere di livello, ma nel frattempo si è sempre affidata a Pietro Terracciano che dopo alcune stagioni da secondo è arrivato ad essere il numero uno e dal 2021 al 2024 ha messo insieme 94 presenze in tre campionati a cui vanno aggiunte le sette in Coppa Italia e le 22 in Conference League in cui ha aiutato la Fiorentina ad arrivare due volte di fila in finale.

Il portiere di trentaquattro anni è un profilo decisamente diverso rispetto a quelli usciti nelle scorse settimane. Terracciano infatti è un giocatore di grande esperienza e dal sicuro rendimento in Serie A, sarebbe un puntello importante non solo a livello tecnico ma anche per la guida della difesa rossoblu.

Suzuki e Leo Roman alternative per la porta del Genoa

Nell'elenco per il post Martinez continuano a esserci sia Roman che Suzuki, senza contare che si starebbe tenendo d'occhio anche la situazione Turati. Per il primo il Genoa avrebbe già fatto un'offerta che però il Maiorca ha rispedito al mittente con un secco "no". Non è detto che la questione sia chiusa, anzi il mercato è ancora talmente lungo che potrebbero esserci dei nuovi contatti per sondare la disponibilità del club spagnolo a proseguire la trattativa.

Per Suzuki la trattativa con il St Truiden non sembra per niente facile. Non va dimenticato che gli ultimi due nomi sono decisamente giovani, Roman ha 23 anni, Suzuki addirittura 21 e con loro il Grifone potrebbe ripetere l'operazione Martinez, acquistato con poca esperienza, fatto crescere fino ad arrivare ad essere un numero uno affidabile e a ben vedere molto forte visto che andrà a vestire la maglia dei Campioni d'Italia.