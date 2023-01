Genoa-Pisa 0-0, pagelle: Vogliacco perfetto, Coda impreciso

La corsa di Gilardino si ferma a quattro vittorie di fila in campionato, il suo Genoa pareggia in casa 0-0 contro il Pisa senza riuscire a sfruttare la superiorità numerica degli ultimi venti minuti per l'espulsione di Marin. Il Grifone scavalca la Reggina al secondo posto in Serie B, è la notizia migliore di una giornata in cui in campo sono in pochi a brillare

Tra i migliori sicuramente Vogliacco che in difesa non lascia passare nessuno e dimostra anche grande personalità, voti bassi invece per Coda e Badelj.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.